طهاة يابانيون يعدون وجبات شهية للعاملين بمستشفى في ديجون بفرنسا

أعد خمسة طهاة يابانيون، وجبات شهية لنحو 100 من العاملين في مستشفى بمدينة ديجون الفرنسية، في إظهار الدعم لما يقومون به من أجل علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الاثنين.

وتم في إطار المبادرة التي أطلقها تاكاشي كينوشيتا، كبير الطهاة في فندق ومطعم "شاتو دي كوربان" بمقاطعة بورجوندي الفرنسية، قيام الطهاة بإعداد وجبة تتكون من دجاج مع صلصة النبيذ الأحمر والهليون، بالإضافة إلى الجبن، وتقديم شوكولاتة للتحلية.

وجاء في التقرير إن المزارعين في المنطقة تبرعوا بالمكونات التي تم استخدامها في إعداد الوجبة.

وبعد أن تلقى كينوشيتا الكثير من التعليقات الإيجابية بشأن العاملين في مجال الصحة، قرر تقديم الوجبة الشهية بصورة أسبوعية في ديجون، وبدأ في إعداد وجبات مماثلة لمستشفيات أخرى بالمقاطعة.

يذكر أن فرنسا هي واحدة من الدول الأكثر تضررا في أوروبا من جراء فيروس كورونا، بعد أن أكدت تسجيل نحو 93 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي يصيب الجهاز التنفسي وقد يسبب الوفاة.