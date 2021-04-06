ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات أمريكية وصينية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بدعم من بيانات أمريكية وصينية جاءت إيجابية عن الاقتصادين الأكبر في العالم.

وفي التعاملات الصباحية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.3% إلى 62.96 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 4.2% أمس الاثنين.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48% إلى 59.52 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 4.6% أمس الاثنين.

وتلقت المعنويات في السوق دفعة من مسح معهد إدارة التوريدات يوم الإثنين الذي كشف أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس.

وتأتي البيانات بعد تقرير للوظائف يوم الجمعة فاق التوقعات بإضافة 916 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تتخلص السعودية من خفض إضافي طوعي بمليون برميل يوميا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. وفي الوقت ذاته، تعكف إيران، عضو أوبك المعفاة من القيام بتخفيضات، على زيادة الإمدادات.

ويتحول انتباه السوق الآن إلى محادثات غير مباشرة تجريها الولايات المتحدة وإيران في فيينا اعتبارا من اليوم في إطار مفاوضات أوسع نطاقا لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران وقوى عالمية.