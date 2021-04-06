 بعثة الأمم المتحدة في مالي: مقتل 40 إرهابيًا بينهم قيادي على يد قوات حفظ السلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعثة الأمم المتحدة في مالي: مقتل 40 إرهابيًا بينهم قيادي على يد قوات حفظ السلام

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 5:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 5:06 ص

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لنشر الاستقرار في مالي محمد صالح النظيف، أن أكثر من 40 إرهابيًا بينهم قيادي، قتلوا خلال اعتداء مسلحين على معسكر لقوات حفظ السلام التشادية.
وقال النظيفـ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين، أن البعثة أحصت ما يزيد عن 40 قتيلا في صفوف الإرهابيين، بينهم اليد اليمنى لإياد آغ غالي زعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المتصلة بتنظيم "القاعدة"، المدعو عبد الله آغ بكاي.
وفي وقت سابق قال مصدر في الأمم المتحدة أن حوالي 20 من نحو 100 مهاجم قتلوا أثناء تصدي قوات حفظ السلام لهم في معركة دامت ثلاث ساعات، مشيرًا إلى إن آغ غالي كان يعد "الرجل رقم 3" في الجماعة المتطرفة.
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة في مالي أعلنت في وقت سابق أن 4 عناصر من قوات حفظ السلام التابعة لها قتلوا وأصيب 34 آخرون جراء هجوم على معسكر لها في بلدة أجولهوك شمال البلاد، بالقرب من الحدود مع الجزائر.

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