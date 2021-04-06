رئيس البرلمان العربي يؤكد على محورية دور الأردن في دعم قضايا المنطقة

أجرى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات، معربًا عن تقديره للدور الكبير الذي يلعبه مجلس النواب الأردني بما يخدم تطلعات الشعب ويلبي طموحاتهم.

وأكد رئيس البرلمان العربي، خلال الاتصال الهاتفي، في الوقت ذاته على الدور التاريخي للأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، ومحوريته في مساندة القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعمه لمسيرة العمل العربي المشترك.

ومن جهته، أشاد العودات، بالجهود المخلصة والمقدرة لرئيس البرلمان العربي في دفع منظومة العمل العربي المشترك، فضلًا عن دور البرلمان العربي في خدمة القضايا والشعوب العربية، مثمنًا في ذات الوقت مواقف «العسومي» الداعمة للأردن والتي تعكس حرصه على التضامن العربي.