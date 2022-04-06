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واشنطن تعتزم مقاطعة اجتماعات مجموعة العشرين إذا حضرتها روسيا

اجتماعات مجموعة العشرين . أرشيفية
اجتماعات مجموعة العشرين . أرشيفية
وكالات
نشر في: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 7:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 7:22 م

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تشارك في عدد من اجتماعات أكبر الاقتصادات العالمية في مجموعة العشرين، إذا حضرتها روسيا، وذلك بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضافت جانيت يلين أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب "أوضح الرئيس بايدن، وأنا أتفق معه بالتأكيد، أنه لا يمكن أن يستمر العمل كالمعتاد مع روسيا في أي من المؤسسات المالية"، وفقا لوكالة رويترز.

وأردفت "طلب استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، وأوضحت لزملائي في إندونيسيا أننا لن نشارك في عدد من الاجتماعات، إذا حضر الروس".

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