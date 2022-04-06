مصرع طالب غرقا في ترعة بحر نبروه بالدقهلية

لقي طالب مصرعه غرقا أثناء استحمامه في ترعة بحر نبروه بمحافظة الدقهلية؛ لعدم إجادته السباحة.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من بعض الأهالي يفيد بغرق أحد الطلاب أثناء استحمامه بترعة بحر نبروه.



وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة.

وبالفحص تبين أن الجثة المدعو "كريم عبدالحميد محمد"، 16 سنة، طالب، وبسؤال شهود الواقعة أكدوا قيامه بالنزول للمياه للاستحمام هروبا من حرارة الجو، وتبين أنه لعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان الطالب إلى مستشفى نبروه تحت تصرفات النيابة العامة، وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.