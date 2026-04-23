شركة الملاحة القطرية تعلن عن إعادة تنظيم استراتيجية لقطاعات أعمالها

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" (شركة مساهمة عامة قطرية) عن إعادة تنظيم استراتيجية لقطاعات أعمالها، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم توجهاتها المستقبلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الخميس.

وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر، أن هذه الخطوة تتضمن إعادة هيكلة قطاعاتها التشغيلية وقطاعات التقارير المالية، بما يتماشى بشكل أوثق مع أولوياتها الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال اعتماد ثلاثة قطاعات رئيسية، هي الطاقة والتجارة والبنية التحتية.

ويستند هذا التوجه إلى توظيف أصول الشركة الرائدة في تقديم الخدمات البحرية والحلول اللوجستية في المنطقة وقدراتها بما يتيح بناء منصة أعمال أكثر تكاملا.

وأشار البيان إلى أن عملية إعادة التنظيم شملت قطاعين رئيسيين من أصل خمسة، هما القطاع البحري واللوجستي وقطاع التجارة، موضحا أن القطاع البحري واللوجستي سيضم أنشطة شحن الحاويات والموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز تكامل هذه العمليات في إطار منصة عالمية موحدة للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن قطاع الخدمات البحرية والفنية سيحل محل قطاع التجارة، ليركز على تقديم حلول شاملة تغطي مختلف مراحل تشغيل السفن، بما يدعم رفع كفاءة الأصول وخفض التكلفة الإجمالية للملكية، إلى جانب تعزيز المرونة الوطنية.

ويضم قطاع الخدمات البحرية والفنية، أنشطة أحواض بناء وإصلاح السفن وإدارة السفن والخدمات البحرية المختلفة مثل تزويد السفن بالوقود وتموينها والوكالة الملاحية وزيوت التشحيم.