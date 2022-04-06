6 جرحى جراء هجوم بقنبلة يدوية في أشهر مسجد بالعاصمة الأفغانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن ستة أشخاص أصيبوا جراء انفجار وقع داخل أشهر مسجد في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة خالد زدران إن الانفجار وقع بمسجد "بل خشتي" جراء انفجار قنبلة يدوية خلال صلاة ظهر الأربعاء.

وقال زدران، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم إلقاء القبض على مشتبه به على صلة بالحادث، وشدد على أن محصلة الضحايا لا تزال أولية وقابلة للتغيير.

ويقع المسجد في منطقة مكتظة بالسكان في كابول، وتحيط به المتاجر والأسواق المكتظة.

ولقي شخص حتفه وأصيب 59 آخرون في انفجار وقع الأحد الماضي بأكبر سوق للصرافة في البلاد، والموجود قرب مسجد بل خشتي.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين حتى الآن.

وشهدت الأوضاع في أفغانستان استقرارا أمنيا بعد عودة حركة طالبان للسلطة في أغسطس من العام الماضي، إلا أنها عاودت التدهور مؤخرا.

ولا يزال تنظيم داعش هو التهديد الأمني الأكبر في أفغانستان.