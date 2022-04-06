الكرملين: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة رغم الأحداث الجارية حول بوتشا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة رغم الأحداث الجارية حول بوتشا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي» الروسية، مساء الأربعاء.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع في بوتشا يجب أن تخضع للتحقيق، مشددًا على أهمية أن يكون تحقيقًا محايدًا ومستقلًا بصورة جدية.

وأعرب عن أمله في تسريع عملية التفاوض مع الجانب الأوكراني، قائلًا: «عملية التفاوض مع أوكرانيا مستمرة، وهناك طريق طويل أمامنا، الآن كل شيء يسير ببطء، ونرغب في المزيد من الديناميكية من كييف».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد دعا يوم الأحد، إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية، إحدى ضواحي العاصمة كييف.

وقد انتشرت صور لجثث عثر عليها في الشوارع والساحات، في أعقاب انسحاب القوات الروسية من المنطقة بعد أسابيع من القتال العنيف، بحسب تقارير إعلامية دولية.

وقال جوتيريش، في بيان شديد اللهجة، نُشر أيضا على حسابه الرسمي على تويتر: «لقد صدمت بشدة من صور المدنيين الذين قُتلوا في بوتشا بأوكرانيا».

وتواصل الأمم المتحدة الضغط من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، التي وصفها الأمين العام بأنها حرب لطا يمكن الفوز بها».

ونتجت معظم الإصابات المدنية، عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، والضربات الصاروخية والجوية.