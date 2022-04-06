زعيم المعارضة الألمانية يحذر من فرض حظر على الغاز الروسي

حذر رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض في ألمانيا، فريدريش ميرتس، من فرض حظر على الغاز الروسي بسبب مخاطر هذه الخطوة على الاقتصاد الألماني.

وخلال ندوة لشباب التحالف المسيحي في برلين، قال ميرتس، الذي يتزعم أيضا الكتلة البرلمانية للتحالف في البرلمان، مساء اليوم الأربعاء، إنه يجب التفكير بدقة شديدة فيما يمكن أن تعنيه مثل هذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وفي الوقت نفسه، قال زعيم حزب المستشارة السابقة انجيلا ميركل:" نعم لوقف واردات الفحم فورا، هذا ممكن". وأعرب عن اعتقاده بإمكانية التخلي بشكل سريع نسبيا عن واردات النفط الروسي " لكن الغاز هو صناعة أساسية (أولية) بالنسبة لقطاعات واسعة من اقتصادنا الوطني".

وأضاف ميرتس أن من الممكن أن توقف روسيا توريداتها " لكننا يجب من ناحيتنا أن نتعامل بروح المسؤولية مع مواردنا، ولا ينبغي علينا أن نخلط بين الشجاعة والتهور".

وشن ميرتس هجوما حادا على وزيرة الدفاع الألمانية كريسيتيه لامبرشت، وقال إنها "وصلت إلى هذا المنصب بلا أي معرفة تماما وبدون إعداد فقط لأنه يجب الوفاء بنظام الحصص".

واتهم ميرتس الوزيرة التي تنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، بأنها تقدم معلومات منقوصة ومعلومات مغلوطة عن عمد حول ما تفعله الحكومة الألمانية فعلا في أوكرانيا، وقال إن هذا غير مقبول تماما واعتبره من قبيل "التضليل المتعمد" للرأي العام والبرلمان.

من جانبه، طالب رئيس شباب التحالف المسيحي، تيلمان كوبان، بفعل كل ما يلزم حتى لا يخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصرا من حرب أوكرانيا كما طالب لهذا الغرض بتوريد أسلحة ثقيلة إلى الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال كوبان إنه يتفهم المشككين الذين يتخوفون من نشوب حرب نووية " لكن بوتين يجب مواجهته بالقوة الكاملة وليس بالخوف"، ووصف كوبان الرئيس الروسي بأنه مجرم حرب لن يدخل أبدا أي بلد حر في العالم مرة أخرى " بدون تقييد يديه".