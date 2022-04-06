الأمم المتحدة تصوت غدا على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدًا الخميس، على تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد، يوم الاثنين، إن واشنطن ستسعى إلى تعليق أنشطة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضافت أن «مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان خاطئة، لذلك نعتقد أن الوقت قد حان لكي تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إزالتها».

ووفقاً لوكالة «رويترز»، فإنه يمكن إخراج دولة من عضوية المجلس، حال تصويت ثلث الدول في الجمعية العامة.

وذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أن روسيا لا يمكن أن تظل عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالنظر إلى الأدلة القوية على جرائم الحرب، بما في ذلك التقارير عن مقابر جماعية ومجزرة شنيعة في بوتشا.

وأعربت روسيا عن استنكارها للأمر، حيث قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة: «هذا أمر لا يصدق. ما يحاول الغرب فعله مع روسيا، في محاولة لاستبعادها من المنتديات المتعددة الأطراف التي نقيمها في العالم، أمر غير مسبوق».

ونوه المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، أن الأمرلن يسهل أو يشجع أو يساعد، على ما يحدث بين الروس والأوكرانيين في محادثات السلام.