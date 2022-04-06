الصافي: تتويج سيدات طائرة الأهلي بالكأس إعداد قوي للبطولة الإفريقية

أبدى حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره الصيد، بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة.

وقال الصافي، في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي عقب المباراة، إن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لحسم بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مستوى قويًّا أمام الصيد، وخبرات اللاعبات تفوقت في النهاية وحسمت المباراة.

وتابع: «التتويج ببطولة كأس مصر خير استعداد للبطولة الإفريقية التي تقام خلال الفترة المقبلة في دولة تونس»، مؤكدًا أن الفريق يسعى دائمًا للتتويج بجميع البطولات التي يشارك بها.

وأضاف أن تحقيق بطولة كأس مصر جاء بدعم كبير من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي يحرص على توفير كل سبل الدعم والمساندة للفريق.

ووجه الصافي الشكر إلى كل اللاعبات على ما قدمنه طيلة الموسم الجاري، وتكلل مجهودهن في النهاية بحصد لقب كأس مصر، مشيرًا إلى أن ثقته كانت كبيرة في حسم اللقب.

واختتم الصافي حديثه بأنه سيواصل العمل بشكل قوي في الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في التتويج بالألقاب، خاصة أن جماهير الأهلي لا تقبل إلا بالبطولات.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق وجهازهن الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر، بعد التغلب على الصيد.