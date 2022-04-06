ليتوانيا: مظاهرة أمام السفارة الألمانية للمطالبة بفرض حظر فوري للطاقة الروسية

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تظاهر عشرات الأشخاص في ليتوانيا احتجاجا على رفض ألمانيا لفرض حظر فوري على واردات الطاقة الروسية.

وذكرت تقارير إعلامية ليتوانية اليوم الأربعاء أن المتظاهرين احتشدوا أمام السفارة الألمانية في العاصمة فيلنيوس للإعراب عن استيائهم من موقف الحكومة الألمانية في هذه القضية.

وأظهرت صور على الإنترنت استلقاء متظاهرين بلا حراك في الشارع المقابل للبعثة الدبلوماسية لألمانيا، وقال منظمو المظاهرة إن هؤلاء الأشخاص يرمزون إلى جثث المدنيين القتلى في أوكرانيا.

ويتهم المتظاهرون ألمانيا بالتقصير في اتخاذ خطوات فعالة من أجل تقليص اعتمادها على الطاقة القادمة من روسيا.

وقال أحد الناشطين للإذاعة الليتوانية إن " ألمانيا تمول تصرفات روسيا والمذبحة الجماعية في أوكرانيا بسبب التدفئة الرخيصة".

يذكر أن الحكومة الألمانية ترفض حتى الآن الوقف الفوري لواردات الطاقة القادمة من روسيا بسبب حرب أوكرانيا، وتعول ألمانيا على التخلي التدريجي عن هذه الواردات.