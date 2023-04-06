أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 176 ألفا و630 جنديا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على البلاد وحتى اليوم الخميس، إلى 176 ألفا و630 جنديا، من بينهم 390 جنديا لقوا حتفهم أمس الأربعاء فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الخميس.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 3631 دبابة و7013 مركبة قتالية مدرعة و2714 من أنظمة المدفعية و532 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و281 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 306 طائرات، و292 مروحية، و 5 آلاف و574 من المركبات وخزانات الوقود، و18 سفينة حربية، و2287 طائرة مسيرة، و302 من وحدات المعدات الخاصة، بإلإضافة إلى إسقاط 911 صاروخ كروز.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.