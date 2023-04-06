أوقاف الإسكندرية: الوزارة لا تألو جهدا لرعاية بيوت الله ولن نتهاون مع المقصرين

أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبدالرازق أن الوزارة بقيادة الدكتور مختار جمعة، لا تألو جهدا لرعاية بيوت الله وتجهيزها لاستقبال ضيوف الرحمن ولا تهاون مع المقصرين.

وذكرت المديرية - في بيان - أن الشيخ سلامة عبدالرازق اجتمع بمديري الإدارات الفرعية لمناقشة خطة العمل الدعوي، خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان.

ووجه الشيخ سلامة، الشكر والتقدير لمديري الإدارات والمفتشين والأئمة وجميع العاملين بـ"أوقاف الإسكندرية"، لما يبذلونه من جهد في خدمة بيوت الله - عز وجل - وإعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهد في متابعة المساجد والأنشطة الدعوية المقامة بها وعدم التهاون مع أي مقصر.