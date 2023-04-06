طلب إحاطة يحذر من عزوف المستمعين عن إذاعة القرآن الكريم: الإعلانات التجارية تتنافى مع رسالتها السامية

تقدمت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن إعلانات المؤسسات التجارية والخيرية على إذاعة القرآن الكريم.

وقالت "جابر"، خلال طلب الإحاطة، إن إذاعة القرآن الكريم هى أيقونة الإذاعات وغذاء الروح وسكينة النفس، وكانت منذ يومها الأول وحتى الآن فى المقدمة بين جميع المحطات والإذاعات في كثافة الاستماع، حيث تحتل مكانة خاصة في نفوس المصريين لاسيما البسطاء منهم.

وأضافت عضو مجلس النواب، تسعى إذاعة القرآن الكريم منذ أكثر من نصف قرن، لتحقيق الهدف الأسمى والأساسي وهو تعريف المستمع بصحيح الدين الإسلامي، وما يحتويه كتاب الله عز وجل والسُنة المشرفة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من تعاليم تسمو بالفرد والمجتمع، وحافظت هذه الإذاعة الرائدة منذ انطلاقتها على أن تكون صاحبة بصمة في تقديم تلاوات القرآن الكريم بأصوات لا تزال تعطر أسماعنا بكلام المولى سبحانه وتعالى.

وقالت: ما نشاهده الآن من تداخلات إعلانية تمتد لفترة من الوقت على مدار اليوم بشكل فج يشوه الإذاعة العريقة، دون تدخل من القائمين على اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وذكرت أن هناك حالة من الغضب والاستياء بين الجمهور والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعى، نتيجة لما يحدث فى إذاعة القرآن الكريم بعد أن أصبحت الإعلانات تقتطع جزءا من محتواها الأصلي وهدفها السامي والتنويري وهو تقديم آيات الذكر الحكيم والأحاديث الشريفة والبرامج الدينية على مدار اليوم.

وكشفت أن هناك الكثير من المستمعين يقومون لأول مرة بغلق المحطة طوال فترة الإعلانات، التي تثير استياء الغالبية العظمى من مستمعي الإذاعة، لافتة إلى أن هناك الكثير من البدائل لتعزيز موارد الإذاعة ليس من بينها الإعلانات التجارية.

وفي ختام طلب إحاطتها، شددت النائبة صفاء جابر على ضرورة الحفاظ على إذاعة القرآن الكريم ومكانتها في نفوس مستمعيها، والحفاظ على خصوصيتها لتأدية رسالتها السامية في إبلاغ رسالة ديننا الحنيف ومنهجه الصحيح بعيدًا سخف الإعلانات.