 المنيا.. تنظيم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بمركز شباب مغاغة - بوابة الشروق
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المنيا.. تنظيم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بمركز شباب مغاغة

ماهر عبد الصبور:
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 5:49 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 5:49 م
قال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن مركز شباب مدينة مغاغة، شهد تنظيم احتفالية لتكريم 25 أم مثالية بمركز شباب مدينة مغاغة.

حضر الاحتفالية سامى وجيه مدير إدارة شباب مغاغة، وأحمد طلعت مدير المركز، وعلاء عبد الحميد قائد النشاط الكشفى، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب مغاغة، ومشرفى النشاط والعاملين بالمركز.

وأضاف عكاشة في تصريحات صحفية، أن ذلك جاء من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة، بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفعاليات بجميع الهيئات الشبابية والرياضية وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل وتفعيل جميع الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها وانتظام العاملين بها.

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