قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز والمشاريع الإجتماعية والمدينة الرياضية بسبب غياب مبدأ العدالة بعد إسناد مباراته مع الأهلي لحكام مصريين.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مساء اليوم الخميس، إسناد مباراة نهائي كأس مصر لحكام مصريين.

وأصدر فريق بيراميدز مساء اليوم بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاء كالتالي:

قرارات عاصفة لمالك بيراميدز بعد رفض الحكام الأجانب في نهائي الكأس

أعلن سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، عدة قرارات عاصفة بعد اجتماع مجلس الإدارة الأخير ردا على تعنت اتحاد الكرة ضد النادي ورفض طلبه المشروع باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر، والتي تجمع بيراميدز بالنادي الأهلي يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وقرر مالك بيراميدز، إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية و الاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي.

وجاء في البيان الرسمي:

بناء على البيان السابق بتاريخ 13 يناير 2023، ونظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة.

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية و الاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي.

مالك نادي بيراميدز

سالم الشامسي

واتخذ بيراميدز عدة خطوات بمخاطبة اتحاد الكرة بطلب حكام أجانب لنهائي الكأس مع تحمل كامل تكاليف استقدام الحكام الأجانب على نفقة النادي، وهو ما رفضه الاتحاد بحجة أن الطلب يخالف اللائحة التي تنص على طلب التحكيم الأجنبي قبل موعد اللقاء ب١٤ يوما في حين أن لجنة المسابقات لم تحدد موعد النهائي إلا قبلها بعشرة أيام فقط، قبل أن يتراجع الاتحاد عن مبرره ويعلن أن قرار الحكام المصريين للنهائي هو قرار رئيس لجنة الحكام، البرتغالي فيتور بيريرا الذي رفض وجود حكام أجانب في المباراة النهائية، على عكس ما هو متبع في مباريات نهائي كأس مصر ونهائي كأس الرابطة خلال السنوات الماضية.