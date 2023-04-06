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عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد سقوط صواريخ على محطة وقود في إحدى مستوطنات الجليل الغربي الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دقتدوت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت.

من جهتها، أعلنت هيئة المطارات في إسرائيل، إغلاق المجال الجوي الشمالي، بما في ذلك حيفا وروش بينا ومهبط طائرات مجيدو، أمام الرحلات الجوية المدنية، بعد الغارات الجوية على الجليل الغربي.

وأفادت القناة 14 العبرية، بأن «100 صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنات شمال فلسطين خلال 10 دقائق».

وأشار مكتب رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى عقد اجتماع أمني عالي المستوى؛ لمتابعة التطورات بعد القصف من لبنان.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن الاجتماع «يستهدف متابعة التطورات واتخاذ قرارات حازمة»، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيقيم الوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية.