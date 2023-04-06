لبنان: حريصون على الاستقرار جنوبا وندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت الدولة اللبنانية مجددا على كامل احترامها والتزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشددة على حرص لبنان على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان.

جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة الخارجية اللبنانية عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب.

وأوضحت الوزارة أن البيان الرسمي يأتي بناء على المشاورات والاتصالات السياسة المحلية والدولية التي تم إجراؤها، داعية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.

وأبدى لبنان استعداده للتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار، محذرا من نوايا إسرائيل التصعيدة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.