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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن أوروبا ستشهد أوقاتا عصيبة في حال تعاظم نفوذ الشعبويين اليمينيين فيها.

وخلال مؤتمر لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين الأوروبيين "إس بي إي"، قال شولتس في العاصمة الرومانية بوخارست اليوم السبت إن "الشعبويين اليمينيين يعربون خلال حملاتهم الانتخابية عن معارضتهم لأوروبا الموحدة. إنهم مستعدون لتدمير ما بنيناه على مدار عقود"، مشيرا إلى أنهم أثاروا الاستياء ضد اللاجئين والأقليات.

وحذر شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أن الشعبويين اليمينيين يهددون رخاء المواطنين الأوروبيين الذي يقوم على السوق المشتركة.

كان حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الأوروبيين اختار في روما في بداية مارس المفوض الأوروبي الحالي للعمل نيكولاس شميت ليكون مرشحه الرئيسي في انتخابات البرلمان الأوروبي أوائل يونيو المقبل. وجاء اختيار شميت (السياسي المنحدر من لوكسمبورج) لتصدر قائمة المرشحين الاشتراكيين بأغلبية كبيرة من مندوبي الحزب.

يذكر أن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الأوروبيين يسعى من خلال وضع شميت على رأس مرشحيه، إلى الفوز برئاسة المفوضية الأوروبية ليحل محل الرئيسة الحالية أورسولا فون دير لاين (المنتمية إلى حزب الشعب الأوروبي).

وقال شولتس إن الشعوب تحتاج في أوقات الأزمات إلى أوروبا الاشتراكية؛ ورأى أن شميت يعبر عنها.