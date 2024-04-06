استشهاد 54 فلسطينيا جراء ارتكاب العدوان الإسرائيلي 5 مجازر خلال 24 ساعة

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واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 183 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 54 شهيدا و82 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألفا و91 شهيدا و75 ألفا و750 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل العمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري لأول مرة، إضافة إلى مطالبها بزيادة المساعدات لقطاع غزة.

ونفذت طائرات إسرائيلية غارات جوية استهدفت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في حي الأمل والأجزاء الغربية من خان يونس.

وأصيبت مواطنة برصاص الاحتلال بعد استهدافها من قناصة الاحتلال المتمركزة على السياج الحدودي شرق بلدة الفخاري شرقي خانيونس.

ويركز العدوان على وسط قطاع غزة ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية شمال بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

وانتشل مسعفون شهيدين من المغراقة شمالي النصيرات وسط القطاع في القصف المدفعي المستمر على المنطقة.

وارتقى 3 شهداء وأصيب عدد من النازحين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الشرفا" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واطلقت زوارق الاحتلال قذائفها بشكل متقطع على شواطئ دير البلح وسط القطاع غزة والشمال، وأصيب 7 مواطنون جراء إطلاق النار عليهم قرب دوار الكويت جنوبي مدينة غزة نقلوا على إثرها لمشفى كمال عدوان بجباليا لتلقى العلاج.

وارتقى شهداء في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة "منصور" في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة.