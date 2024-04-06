كولر: لا يوجد في الأهلي لاعب بقدرات موديست

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واصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الإشادة بالفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بعد التأهل للدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا على حساب سيمبا التنزاني.

وقال كولر عقب الفوز على سيمبا بهدفين نظيفين مساء الجمعة إن موديست أدى مباراة جيدة، وكان لديه مهام محددة في المباريات الأخيرة لا يلاحظها الجمهور.

وأضاف المدرب السويسري "هذا أسباب اختياري للاعب، لقد كان محطة جيدة، والتزم بأدوار دفاعية جيدة، فهو يجيد الاستحواذ والسيطرة على الكرة، وقوي في الاستلام والكرات العالية ويساعد الفريق في التقدم للأمام".

واصل "موديست كان مهما وأدى بشكل مميز، فهو يتحسن من مباراة لأخرى، وانطلق كثيرا على الأطراف، فلا يوجد لاعب مميز مثله في الكرات العالية، لقد ساعدنا كثيرا أمام سيمبا في التقاط أنفاسنا".

وكشف مارسيل كولر كواليس ما دار بينه وبين محمود كهربا عقب اللقاء، قائلا "لقد سألته أين ذهب بعد تسجيله الهدف الثاني، لأنني كنت أبحث عنه".