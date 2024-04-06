شتوتجارت يهزم دورتموند في الدوري الألماني

سقط فريق بوروسيا دورتموند بالخسارة أمام مضيفه شتوتجارت بنتيجة صفر/1 ضمن منافسات الجولة 28 بالدوري الألماني ، اليوم السبت.

وسجل سيرهو جيراسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

وتجمد رصيد دورتموند عند 53 نقطة في المركز الخامس بعد خسارته الخامسة في بطولة الدوري هذا الموسم.

أما شتوتجارت فقد رفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خسر أمام هايدنهايم بنتيجة 3/2 في وقت سابق، اليوم السبت.

وفي لقاءات أخرى أقيمت اليوم بنفس الجولة فاز باير ليفركوزن على يونيون برلين 1/صفر، ولايبزيج على فرايبورج 1/4، وماينز على دارمشتات 4/صفر، وكولون على بوخوم 1/2.