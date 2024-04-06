زيلينسكي لا يرى خطرا في استيلاء الروس على خاركيف

استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استيلاء الروس على مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد وسط شائعات عن هجوم روسي وشيك على المدينة.

وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية اليوم السبت: "خاركيف محمية اليوم."

وأقر بأن المدينة ما زالت معرضة للضربات الجوية، لكنه شدد على ثقته التامة في الدفاع عن المنطقة على الأرض.

وبحسب الرئيس الأوكراني فالتحصينات التي بنتها أوكرانيا مكتملة إلى حد كبير لا في خاركيف وحدها، لكن في أجزاء شاسعة من الجبهة والمناطق الحدودية.

وأفاد زيلينسكي، مستندا إلى معلومات استخباراتية، إلى أن روسيا تخطط لتعبئة 300 ألف جندي في الأول من يونيو كي تواصل هجومها الذي شنته في الخريف.

وتنفي موسكو حتى الآن رسميا إعداد خطط لموجة جديدة من التعبئة.

وأسفرت الهجمات الروسية بطائرات بدون طيار وصواريخ خلال الليلة الماضية في خاركيف بشمال شرق أوكرانيا عن مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة آخرين.

وقال أوليه سينيهوبوف، الحاكم العسكري لمدينة "خاركيف"، على قناته على تطبيق /تليجرام/، في وقت سابق من اليوم السبت أن 11 أصيبوا في الهجمات.

وأضاف أن روسيا قصفت المدينة بصواريخ مضادة للطائرات من طراز، "إس-300"، وألحقت أضرارا بتسعة مبان سكنية ومهاجع ومبنى إداريا وروضة أطفال ومقهى ومغسلة سيارات ومحطة وقود، بالإضافة إلى عدة مركبات.

وذكرت كييف أن روسيا أطلقت إجمالي 32 طائرة مقاتلة بدون طيار وستة صواريخ، من أنواع مختلفة، على أوكرانيا، خلال الليل. وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه تم اعتراض 28 طائرة بدون طيار ونصف الصواريخ.

وبالإضافة إلى خاركيف، تم رصد ضربات أيضا في منطقتي خيرسون وزابوريجيا، حيث تعرضت مزرعة ومحطة صناعية لضربات. ولم يتم تسجيل سقوط قتلى أو جرحى أو أضرار كبيرة.