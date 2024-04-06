 بايدن يتفقد موقع انهيار جسر بالتيمور ويتعهد بتقديم الدعم ومحاسبة المسئولين - بوابة الشروق
السبت 6 أبريل 2024 2:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بايدن يتفقد موقع انهيار جسر بالتيمور ويتعهد بتقديم الدعم ومحاسبة المسئولين

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
د ب أ
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 2:36 ص | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 2:36 ص

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجددا بتقديم الدعم الاتحادي لإعادة بناء الجسر الذي انهار في مدينة بالتيمور بالقرب من واشنطن العاصمة خلال زيارته للموقع يوم الجمعة.

وكانت سفينة شحن قد اصطدمت بأحد أعمدة الدعم لجسر «فرانسيس سكوت كي» المكون من أربع حارات في ميناء بالتيمور في 26 مارس الماضي، مما أدى إلى انهياره ومقتل ستة أشخاص.

وأجرى بايدن يوم الجمعة، جولة جوية لتفقد الحطام.

وقال خلال مؤتمر صحفي: «كما تعلمون، رأيت من الجو الجسر المدمر. ولكن هنا على الأرض، أرى مجتمعا متماسكا».

وأضاف: «أولويتنا الأولى هي إعادة فتح الميناء. هذا أحد أكبر مراكز الشحن في البلاد. وهو الميناء الأول في أمريكا في استيراد وتصدير السيارات والشاحنات الخفيفة».

وأشار إلى تطهير قناتين للسماح بأعمال الإنقاذ. وأضاف أنه سيجري فتح قناة ثالثة لحركة المرور التجارية بحلول نهاية أبريل بينما سيتم فتح القناة الكاملة بحلول نهاية مايو.

وتابع: «لن يهدأ لنا بال لإعادة بناء هذا الجسر بأسرع ما يمكن».

وأوضح أن المسئولين عن الانهيار سيخضعون للمحاسبة بأقصى حد يسمح به القانون.

ووفقا للنتائج الأولية، كانت هناك مشكلة في مصدر الطاقة بالسفينة قبل وقوع الحادث.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك