إصابة شخص بحروق إثر حريق منزل في الدقهلية

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أصيب شاب بحروق، إثر احتراق شقة سكنية في الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حريق بأحد الشقق السكنية.

على الفور انتقلت قوة من الدفاع المدني والحريق ومباحث مركز شرطة بلقاس إلى موقع الحادث.

وتبين وقوع الحريق في قرية بهوت؛ نتيجة ماس كهربائي، وإصابة رضا السيد فؤاد السيد، 18 سنة بحرق من الدرجة الثانية في القدم اليمنى واليسرى ونقله إلى مستشفى بلقاس العام.

وعرض المحضر على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.