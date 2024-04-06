 إصابة شخص بحروق إثر حريق منزل في الدقهلية - بوابة الشروق
السبت 6 أبريل 2024 10:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة شخص بحروق إثر حريق منزل في الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 9:35 ص | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 9:35 ص

أصيب شاب بحروق، إثر احتراق شقة سكنية في الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حريق بأحد الشقق السكنية.

على الفور انتقلت قوة من الدفاع المدني والحريق ومباحث مركز شرطة بلقاس إلى موقع الحادث.

وتبين وقوع الحريق في قرية بهوت؛ نتيجة ماس كهربائي، وإصابة رضا السيد فؤاد السيد، 18 سنة بحرق من الدرجة الثانية في القدم اليمنى واليسرى ونقله إلى مستشفى بلقاس العام.

وعرض المحضر على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك