اليونيفيل تجدد التزامها بدعم الجيش اللبناني والأهالي لتنفيذ القرار 1701

جدد قائد القطاع الغربي الجنرال نيكولا ماندوليسي التزام قوة "اليونيفيل" في لبنان بدعم الجيش اللبناني، مشيرا إلى أنها الشريك الاستراتيجي الوحيد لاستعادة الحياة الطبيعية بالمنطقة.



وأكد قائد القطاع الغربي في بيان عقب لقائه بهيج الحسيني رئيس بلدية البازورية قضاء صور في محافظة الجنوب، "دعم اليونيفيل المستمر للسكان المدنيين بهدف مساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية واستعادة الأمن".

وأوضحت "اليونيفيل" في بيان أن الاجتماع يأتي في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وإنهاء الأعمال العدائية في جنوب لبنان من خلال التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني والسلطات المحلية.

وأفادت القوة الأممية بأن اللقاء الأول بين الجهتين جرى في أجواء ودية وكان فرصة للتعارف المتبادل.

هذا، وعبر بهيج الحسيني عن احترام اللبنانيين وتقديرهم للكتيبة الإيطالية، لكنه نقل "القلق المتزايد بين المواطنين بشأن سلامتهم"، مبرزا مخاوفهم لجهة "الخروج إلى الشوارع بسبب الانتهاكات المستمرة للخط الأزرق والقصف المستمر".

كما أشار رئيس البلدية إلى "الثقة الكبيرة التي يوليها السكان للجيش اللبناني"، مشددا على ضرورة توفير دعم أكبر لضمان الأمن والاستقرار.