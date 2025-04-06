 الحرائق المجهولة المصدر تعود إلى مدينة الأصابعة الليبية واختناق العشرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحرائق المجهولة المصدر تعود إلى مدينة الأصابعة الليبية واختناق العشرات


نشر في: الأحد 6 أبريل 2025 - 8:40 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أبريل 2025 - 8:40 ص

أكد عميد بلدية الأصابعة الليبية، عماد المقطوف، تسجيل عودة اندلاع الحرائق في منازل الأهالي داخل المدينة، مشيرا إلى أن الأوضاع العامة ما تزال شبه مستقرة رغم هذه الحوادث المتكررة.

وأوضح المقطوف أن الحرائق الأخيرة تسببت في تعرض نحو عشرة مواطنين لحالات اختناق، وقد تلقوا الإسعافات الأولية في المراكز الطبية القريبة دون تسجيل حالات خطيرة حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية المالطية، في الأول من أبريل الجاري، عن إرسال أربعة ضباط من إدارة الحماية المدنية إلى ليبيا للمساعدة في تحديد أسباب الحرائق، التي طالت عشرات المنازل في بلدية الأصابعة خلال الأسابيع الماضية.


ويشار إلى أن سلسلة من الحرائق الغامضة بدأت منذ فبراير الماضي، حيث اندلعت في عدد من المنازل دون أن تعرف أسبابها رغم تشكيل عدة لجان للتحقيق، فيما لوحظ مؤخرا انخفاض نسبي في وتيرتها قبل أن تعود مجددا خلال الأيام الأخيرة.


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