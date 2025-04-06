عبدالمحسن سلامة يعزي خالد البلشي نقيب الصحفيين في وفاة شقيقته

توجه نقيب الصحفيين الأسبق عبد المحسن سلامة، بخالص العزاء إلى نقيب الصحفيين خالد البلشى في وفاة شقيقته.

وكتب سلامة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" خالص العزاء للزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين في وفاة شقيقته تغمدها الله بواسع رحمته وللأسرة خالص العزاء".

وكان نقيب الصحفيين، خالد البلشي، قد أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نبأ وفاة شقيقته، مشيرًا إلى أنّ الجنازة والعزاء سيقامان اليوم بمحافظة المنوفية.

وأعلن عن إقامة عزاء شقيقته الراحلة، انتصار البلشي، يوم الأربعاء المقبل، بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير بالقاهرة.