وزير الخارجية الإيراني: لم نعقد أي جولة مفاوضات مع أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ردا على التفاوض بين ايران وامريكا، إنه لم تعقد اي جولات للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حول برنامج ايران النووي.



وأضاف عراقجي في تصريحات على هامش حضوره اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية: "أعلنا عن موقفنا من قبل، نحن أهل للتفاوض والدبلوماسية، لكن بطريق غير مباشر" - حسب وكالة الانباء الايرانية ارنا.



وخلال الاجتماع، قدم عراقجي تقريرا حول آخر المستجدات المتعلقة بوضع السياسة الخارجية لإيران وإمكانيات المفاوضات بين إيران وأمريكا.

وأضاف عراقجي، معلقا على تصريحات أحد أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي الذي زعم بان رئيس جمهورية بلاده يفضل التوصل إلى اتفاق مع ايران على غرار الاتفاق بين واشنطن وليبيا المبرم في 2023م؛ قائلا: لربما يحدث ذلك في منامهم.

وحول الاجتماع الخاص بين الرئيس الفرنسي مع وزراء بارزين وكبار الخبراء العسكريين والامنيين، حول ايران قال عراقجي: "هؤلاء طرحوا تقييماتهم، ومن حق اي دولة ان يكون لها تقييم وتحليل خاص بها، لكن إذا ما أقدمت على أي خطوة بهذا الاتجاه، فنحن نعتبرها شريكا في اي اجراء قد يتخذ على حساب بلادنا".