المعارضة التركية تطالب بانتخابات مبكرة

طالب أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، بإجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا إن حزبه سيقدم مرشح قوي في مواجهة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان

وقال أوزيل في مؤتمر استثنائي لحزبه اليوم بالعاصمة التركية أنقرة: "في موعد لا يتجاوز نوفمبر، ستواجهون مرشحنا.. ندعوكم للاحتكام مجددا إلى إرادة الشعب.. نحن نتحداكم.. نريد مرشحنا إلى جانبنا وصناديق الاقتراع أمامنا"ـ حسب قناة العربية.

وانتقد أوزيل الحكومة التركية متهمًا إياها بمحاولة تقييد المعارضة عبر القضاء، واصفاً ما يحدث بأنه "انقلاب قضائي" يستهدف عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو.

واتهم الزعيم المعارض الحكومة باستخدام القضاء والأجهزة الإدارية لـ"تصفية الخصوم السياسيين"، مشيرًا إلى قضية إمام أوغلو وما وصفها بـ"حملة ترهيب قانونية تهدف لمنعه من الترشح مستقبلاً". وأشار أيضا إلى محاولات "تجنيد شهود زور" وتقديم "اتهامات بلا أدلة".

وانتخب أوزيل رئيسًا لحزب الشعب الجمهوري خلال المؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين للحزب، بعد عشرة أيام من الاحتجاجات على خلفية توقيف رئيس بلدية إسطنبول.

كان رئيس حزب الشعب الجمهوري،إمام أوغلو تم توقيفه في 19 مارس الماضي بتهم فساد وهو ما أثار موجة احتجاجات عبر أنحاء تركيا، مع خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع.