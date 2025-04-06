جامعة كفر الشيخ تعزز شراكاتها الدولية بتعاون استراتيجي مع مؤسسات ألمانية رائدة

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، زيارة رسمية إلى ألمانيا استمرت 4 أيام، في إطار سعي الجامعة المتواصل لتعزيز الابتكار وتنمية قدرات ريادة الأعمال لدى طلابها وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الزيارة شملت عددا من المؤسسات الأكاديمية والصناعية البارزة، من بينها جامعة فريدريش شيلر بمدينة ينا (Jena)، المصنفة ضمن أفضل عشر جامعات ألمانية في مجال دعم المشروعات الناشئة، بالإضافة إلى شركة "سنوفا" (Senova) في مدينة فيمر (Weimer)، المتخصصة في تصنيع الكواشف والحساسات الذكية المستخدمة في التشخيص السريع للأمراض والمؤشرات الحيوية في العينات البشرية والبيطرية والبيئية.

وأكد أنه تم خلال الزيارة، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة كفر الشيخ وجامعة فريدريش شيلر، تهدف إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تنفيذ مشروعات أكاديمية وبحثية مشتركة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الزيارة أسفرت عن اتفاق مبدئي للتعاون مع شركة "سنوفا" في مجالات نقل التكنولوجيا وتطوير الكواشف النانوية الذكية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمستخدمة عبر تطبيقات الهواتف الذكية لتشخيص الأمراض، فضلاً عن إتاحة فرص تدريب متميزة لطلاب الجامعة داخل معامل الشركة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية جامعة كفر الشيخ الهادفة إلى الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة.