الحوثيون ينفون مزاعم فيديو ترامب حول غارة الحديدة باليمن

نفى مصدر لوكالة "سبأ" التابعة للحوثيين ما قال إنها مزاعم في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غارة الحديدة، فيما أصدرت الحكومة اليمنية في عدن بيانا بشأن روايتها للحادثة.



ونفى المصدر "المزاعم الأمريكية" بشأن استهداف اجتماع عسكري في محافظة الحديدة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربة جوية ضد تجمع لقيادات عسكرية في المحافظة.



ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله "إن الفيديو الذي نشره ترامب عبر حساباته الرسمية يظهر فعالية اجتماعية بمناسبة العيد، لا علاقة لها بأي نشاط عسكري".

وأضاف المصدر أن مثل هذه الفعاليات تقام في جميع المناسبات الدينية في مختلف المحافظات اليمنية، مؤكدا أن "من حضروا هذا اللقاء لا تربطهم صلة مباشرة بالعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية".

وأشار إلى أن "الضربة الأمريكية تمثل جريمة بشعة أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وتعكس حالة الإفلاس السياسي والعسكري لواشنطن، كما تأتي في سياق الدعم الأمريكي المستمر للعدوان الإسرائيلي في غزة".

واعتبر أن "هذه الجريمة لن تمر دون رد"، مشددا على أن "القوات المسلحة اليمنية لن تترك دماء اليمنيين تذهب هدرا".



في المقابل، أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها عدن، بيانا رسميا أكدت فيه أن الغارة الأمريكية استهدفت موقعا عسكريا جنوب منطقة الفازة الساحلية في محافظة الحديدة، يستخدم كنقطة انطلاق لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وباب المندب".

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن "الموقع المستهدف كان يضم قيادات ميدانية ومشغلين لصواريخ وطائرات مسيرة"، مشيرا إلى أن "الضربة الأمريكية كانت دقيقة وفعالة وتثبت تفوق واشنطن العسكري والاستخباراتي".

وأكد الإرياني أن الغارة تأتي ضمن "عمليات نوعية لا تنفذ عشوائيا، بل تستهدف مواقع تشكل تهديدا مباشرا للملاحة الدولية وأمن المنطقة"، مضيفا أن "بعض من كانوا في الموقع هم خبراء من الحرس الثوري الإيراني"، وهي رواية نفتها وسائل إعلام إيرانية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد نشرت مقطع فيديو جويا يظهر استهداف موقع في محافظة الحديدة، لكن دون تحديد واضح لهوية الأشخاص الذين استهدفتهم الغارة.

وتواصل جماعة الحوثي تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد مواقع إسرائيلية وأخرى في البحر الأحمر والعربي، معلنة استهدافها للسفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ضمن حملتها لفرض حظر بحري تضامنا مع غزة.