اليونيسف: إغلاق نحو 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

أعلن الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" كاظم أبو خلف، الأحد، إغلاق نحو 21 مركزاً لعلاج سوء التغذية في غزة، نتيجة استئناف عدوان الجيش الإسرائيلي، وإصدار أوامر إخلاء في المناطق العاملة.

وأضاف أبو خلف، في تصريحات صحافية أن "اليونيسف" ننتظر إصدار تقرير من الهيئة الخاصة بتصنيف الأمن الغذائي في قطاع غزة، وعرض النتائج، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأشار إلى أن "الاحتلال يواصل إغلاق المعابر مع قطاع غزة، ويمنع إدخال المساعدات، والمواد الطبية والمكملات الغذائية، وغيرها، منذ 35 يوماً".

وأفادت "اليونيسف"، السبت، بأن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة حُرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر، لافتة إلى أن "استمرار منع دخول المساعدات إلى غزة يُمثّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وعواقبه وخيمة على الأطفال".

وأكدت أن لديها آلاف الطرود من المساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة، داعية إلى ضرورة السماح بدخولها فوراً.

وتابع بالقول إن "الأغذية التكميلية للرضَّع في غزة نفدت، ولم يبق من الحليب الجاهز إلا ما يكفي لـ400 طفل فقط لمدة شهر".