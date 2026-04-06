نواف سلام: التوغل الإسرائيلي في لبنان أمر مرفوض بالكامل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الاثنين، أن التوغل الإسرائيلي في لبنان تحت ذرائع إنشاء منطقة عازلة أو حزام أمني هو أمر مرفوض بالكامل.

وقال سلام، في اتصال هاتفي تلقاه اليوم من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إن على إسرائيل وقف عملياتها الحربية والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية.

وثمّن سلام "دعم إسبانيا على الصعيدين الإنساني والسياسي، ومساهمتها في قوات اليونيفيل".

بدوره، عبر سانشيز عن دعم إسبانيا للبنان وسلامة أراضيه، ولقرارات الحكومة اللبنانية، لا سيما ما يتعلق بحظر النشاط العسكري لحزب الله.

وأدان رئيس الوزراء الإسباني الاعتداءات على قوات اليونيفيل، مؤكدا ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف أنّ "إسبانيا ملتزمة بدعم الشعب اللبناني ومساندته، وقد خصصت مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 9 ملايين يورو".