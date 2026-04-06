قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن سكان الشمال «يعيشون مرحلة صعبة»، مناشدًا إياهم الالتزام بتوجيهات الجبهة الداخلية.

وأعرب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، عن أسفه لمقتل 4 أشخاص جراء هجوم إيراني على مبنى في حيفا.

وعثرت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، على 4 قتلى إسرائيليين تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني بمدينة حيفا (شمال) أمس.

والأحد، بدأت أعمال البحث عن الإسرائيليين الأربعة، وتم صباح الاثنين الإعلان عن انتشال جثتين، ثم أعُلن عن انتشال مثلهما في ساعات الظهر.

ووفقا لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، فإن صاروخا أُطلق من إيران تفكك في الجو، مما تسبب في فشل عملية اعتراضه، بحسب الهيئة.

وتابعت أن الصاروخ لم ينفجر، لكن اصطدامه بالمبنى أدى إلى انهياره واندلاع حريق.

من جانبها، أفادت هيئة البث العبرية أيضا بإصابة شخص بجروح خطيرة وسبعة بجروح طفيفة.

ونقلت عن مسعف من «نجمة داود الحمراء» لم تسمه قوله إن المبنى كان مكونا من 7 طوابق.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير، قُتل 33 إسرائيليا وأصيب 7035، بحسب وزارة الصحة ومعهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، فيما تتكتم تل أبيب بشدة على خسائرها.

بالمقابل خلّفت الحرب على إيران آلاف القتلى والجرحى، فيما أسفر عدوان تشنه تل أبيب على لبنان منذ 2 مارس الماضي عن 1461 قتيلا و4 آلاف و430 جريحا حتى مساء الأحد.



