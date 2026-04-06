ترامب يكشف كواليس إنقاذ الطيارين من إيران وسبب تفجير طائرتين خلال العملية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن القضاء على إيران "في ليلة واحدة"، مرجحًا أن يحدث ذلك "الليلة المقبلة"، في إشارة إلى اقتراب انتهاء المهلة التي منحها لطهران للتوصل إلى اتفاق.

وصرح ترامب، خلال كلمة ألقاها في واشنطن، بأن القوات الأمريكية نفذت بنجاح واحدة من أضخم عمليات البحث القتالية للعثور على الطيار الأمريكي الثاني، عقب سقوط طائرة مقاتلة داخل الأراضي الإيرانية، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بنحو 200 جندي ضمن العملية.

وأشار إلى أن مهمة البحث عن الجنديين الأمريكيين وإنقاذهما داخل إيران تعد من أكثر العمليات تعقيدًا وخطورة، موضحًا أن القوات المشاركة تعرضت لإطلاق نار من مسافة قريبة أثناء تنفيذ المهمة.

وأوضح أن القوات الأمريكية انتشرت في 7 مواقع مختلفة لتضليل القوات الإيرانية خلال عملية الإنقاذ، مضيفًا أنه تم إجلاء الجندي الثاني من داخل "أراضي العدو" باستخدام مروحيتين من طراز "إتش 860 جولي جرين".

وكشف الرئيس الأمريكي أن عملية إنقاذ الجندي الثاني تمت بمشاركة 155 طائرة، بينها 4 قاذفات و64 مقاتلة و48 طائرة للتزويد بالوقود، مؤكدًا أن العملية لم تسفر عن أي إصابات بين صفوف القوات المشاركة.

وأكد أن القوات الأمريكية قامت بتفجير طائرتي شحن علقتا على الرمال خلال العملية، موضحًا أن القرار جاء لمنع وقوع المعدات أو التكنولوجيا الخاصة بهما في أيدي الإيرانيين.

وأضاف أن عملية التفجير نُفذت بعد انسحاب القوات الأمريكية من الموقع، لضمان سلامتهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.