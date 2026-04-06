البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 مسيرة منذ بدء الهجوم الإيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الاثنين، قيام منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين باعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة منذ بدء الهجوم الإيراني.

ودعت القيادة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا"، "الجميع إلى ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة".

وطالبت القيادة بعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وبيّنت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن "هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين".