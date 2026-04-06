سول: كوريا الشمالية تسعى للنأي بنفسها عن إيران

كشفت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد تكون بصدد إعادة تموضع سياستها الخارجية عبر النأي بنفسها عن إيران، رغم العلاقات التقليدية التي جمعت بين البلدين.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، جاء ذلك خلال إحاطة برلمانية عقدتها الوكالة، حيث نقل النائب بارك سون - وون أن التقديرات تشير إلى أن بيونج يانج لم تقدم حتى الآن أي دعم عسكري أو لوجيستي لإيران.

وأشار بارك إلى وجود مؤشرات على هذا التوجه، من بينها امتناع كوريا الشمالية عن إرسال رسالة تعزية عقب مقتل المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، في الضربات الأمريكية - الإسرائيلية، وكذلك عدم تهنئة خليفته مجتبى خامنئي بعد توليه المنصب.

ورجح أن يكون هذا السلوك جزءا من محاولة كورية شمالية لـ"توسيع هامشها الدبلوماسي" قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينج، في ظل العلاقة الوثيقة التي تربط بيونج يانج ببكين.

وفي السياق ذاته، أفاد النائب لي سونج - كوان بأن كوريا الشمالية تتجنب أيضا توجيه انتقادات مباشرة للرئيس الأمريكي في هذه المرحلة، في خطوة تعكس رغبة في تهدئة الخطاب السياسي.

وصرح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في فبراير الماضي بأنه "لا يوجد ما يمنع إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة"، في إشارة إلى سعيه للحفاظ على قنوات تواصل إيجابية مع واشنطن.

وفي سياق منفصل، أشارت الوكالة إلى أن كوريا الشمالية تواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة نتيجة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، بما يشمل صعوبات في تأمين المواد الصناعية، وارتفاع الأسعار، وتراجع العملة، مشيرة إلى محاولات بيونج يانج تعزيز وارداتها النفطية من روسيا.