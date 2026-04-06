مصرع 3 شباب صعقا بالكهرباء داخل مزرعة في بلاط بالوادي الجديد

لقي 3 أشخاص مصرعهم صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة تابعة لمركز بلاط، اليوم الاثنين، بمحافظة الوادي الجديد.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث صعق كهربائي داخل مزرعة بدائرة مركز بلاط، وعلى الفور جرى إخطار القيادات المعنية، والدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للوقوف على الملابسات الأولية والتعامل مع البلاغ.

وأظهرت المعاينة الأولية أن المتوفين هم: محمد ح. م. (20 عامًا)، وأحمد ا. م. (32 عامًا)، ومصطفى ع. ط. (20 عامًا)، وذلك إثر تعرضهم لصعق كهربائي داخل مزرعة تقع بمنطقة الطريق الدائري على طريق «بلاط – الخارجة».

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، فيما باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها داخل مركز بلاط، مع فرض كردون أمني بمحيط الواقعة لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة، خاصة أن الحادث وقع داخل مزرعة وفي نطاق يتطلب التدقيق في مصدر التيار الكهربائي وملابسات الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة والجهات الأمنية عدم نقل الجثامين في الوقت الحالي، لحين استكمال المعاينة الفنية وتحديد الأسباب الأساسية لوقوع الحادث، وبيان ما إذا كان ناتجًا عن خلل كهربائي مفاجئ أو ظروف أخرى جارٍ فحصها.