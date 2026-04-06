صور الأقمار الصناعية تُظهر طرقًا مليئة بالحفر في منطقة إنقاذ الطيار الأمريكي

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة إيرباص مؤخرا عشرات الحفر على طول الطرق في المنطقة التي تم فيها إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني الذي سقطت طائرته في إيران.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية ما لا يقل عن 28 حفرة على طول عدة طرق في وسط محافظة أصفهان، على بُعد حوالي 20 كيلومترا من مهبط طائرات ناء قامت القوات الأمريكية بتدمير طائرتها فيه بعد تعرضها لأضرار.

وبلغ عرض الحفر، التي ظهرت تباعا على طول الطرق، حوالي 9 أمتار، وهو حجم كافي لتدمير عرض الطرق التي يبدو أنها استُهدفت بدقة متناهية.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في وقت سابق بأنه مع اقتراب قوات العمليات الخاصة الأمريكية من سفح الجبل حيث كان يختبئ الطيار الأمريكي، شنت الطائرات الأمريكية غارات جوية في المنطقة لضمان عدم تمكن القوات الإيرانية من الوصول إليها أولا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا مع الجيش الأمريكي في المكتب البيضاوي اليوم الاثنين في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة، للحديث عن إنقاذ الطيارين الأمريكيين اللذين أسقطت طائرتهما من طراز "إف-15" في إيران.

وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ، أمس، قال ترامب: "لقد أنقذنا أحد أفراد طاقم طائرة إف-15 من أعماق جبال إيران"، مشيرا إلى أنه ضابط شجاع للغاية ومصاب بجروح خطيرة.

وأضاف: "كان الجيش الإيراني يبحث عنه بكثافة وبأعداد كبيرة، وكان على وشك الوصول".

وتابع: "إنه عقيد يحظى باحترام كبير. نادرا ما تُنفذ مثل هذه الغارات نظرا للخطر الذي يهدد الأفراد والمعدات. ببساطة، لا يحدث ذلك!".

ومضى قائلا: "جاءت الغارة الثانية بعد الأولى، حيث أنقذنا طيار في وضح النهار، وهو أمر غير معتاد أيضا، بعد أن قضينا سبع ساعات فوق إيران. لقد كان عرضا مذهلا للشجاعة والكفاءة من الجميع!".