التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها دهسا أسفل عجلات قطار بالمنيا



قررت النيابة العامة بمركز سمالوط، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، التصريح بتسليم جثة سيدة مسنة تدعى سعاد عبد التواب محمد، 75 سنة، والتي لقيت مصرعها اليوم الاثنين دهسًا أسفل عجلات القطار، أمام قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، أثناء عبورها المزلقان القديم بالقرية، ودفنها.

وأكد تقرير مفتش الصحة الدكتور محمد صلاح، أن سبب الوفاة هو نزيف بالمخ نتيجة التصادم بجسم صلب، مرجحًا أن الحادث ناتج عن الاصطدام المباشر بالقطار، مشيرًا إلى عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من الرائد محمد أبو العزايم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بمصرع سيدة تُدعى "سعاد عبد التواب محمد"، 75 سنة، وتقيم بقرية قلوصنا، حيث وقع الحادث في لحظات خاطفة، وفوجئ الأهالي بصوت ارتطام شديد؛ ليسارعوا إلى موقع الحادث محاولين تقديم المساعدة، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها باصطدام القطار بها.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، بقيادة النقيب محمد غلاب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة.

كما قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، وطالب عدد من أهالي القرية بتشديد إجراءات الأمان على المزلقانات القديمة، لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين، خاصة مع تكرار الحوادث في تلك المناطق