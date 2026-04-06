الأردن: إصابتان وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، اليوم الاثنين، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 9 بلاغات لحوادث مختلفة.

وأشار إلى وقوع إصابتين حالتهما متوسطة وأضرار مادية نتيجة تلك الحوادث، لافتًا إلى نقل إحدى الإصابات للمستشفى للعلاج، فيما تلقى الآخر الإسعافات الأولية في الموقع وحالته جيدة.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.

ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.

وفي المقابل، تلقى العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بحثا خلاله تداعيات الأوضاع الخطيرة في المنطقة.

وأكد الملك ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على الأردن وعدد من الدول العربية، واحترام سيادة الدول، مشيرًا إلى خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم.

وحذر العاهل الأدرني من استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.