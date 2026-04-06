البحرين: النيابة العامة تأمر بحبس متهمين لتخابرهم مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري

أمرت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بحبس متهمين لتخابرهم مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري.

وصرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن «النيابة العامة قد أُبلِغت من قبل جهاز المخابرات الوطني بأنه في إطار تعقب وكشف العناصر الموالية للتنظيمات والجماعات الإرهابية والأجهزة المعادية للبلاد، تم ضبط عدد من المتهمين، وذلك بناءً على ما أسفرت عنه التحريات ومتابعة نشاطهم من ارتباطهم بأجهزة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني».

وأشار إلى أن «المتهمين تلقوا من تلك الأجهزة عبر من يعملون لمصلحتها في إيران تكليفات برصد مواقع حيوية داخل المملكة، وجمع المعلومات عنها وإرسالها إليها بغرض استهدافها، وكذا رصد النتائج المترتبة على الاستهداف بتصوير آثار التدمير والتخريب الذي يخلفه العدوان الغاشم على المملكة، وقد نفذوا بالفعل ما كلفوا به».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، تولت النيابة التحقيق، واستجوبت المتهمين المعروضين عليها، وأمرت بحبسهم احتياطيًا، ولا زالت التحقيقات مستمرة.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين استهدفتا الأراضي البحرينية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت القيادة في بيان لها اليوم، أن إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على البحرين بلغ 188 صاروخًا و468 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تواصل جاهزيتها العالية لحماية أمن وسلامة البلاد.



