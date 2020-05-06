الأطباء: إخطار النقيب بعدم عقد اجتماع حول مقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين

قالت النقابة العامة للأطباء، إنه تم إبلاغ النقيب العام الدكتور حسين خيرى بعدم انعقاد اجتماع مناقشة مقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة، والذى كان مقرر عقده اليوم الأربعاء.

وكانت نقابة الأطباء أعلنت أمس، رفضها مقترحا بشأن إمكانية تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة.

وقالت النقابة فى بيان رسمي إن هذا المقترح يضر بصحة المواطن المصرى وبسمعة مصر الطبية العالمية.

وأضافت: "من المعلوم بالضرورة أن كل فئة من فئات الفريق الطبي لها دور هام جدا تقوم به فعلا، وتمارسه طبقا للأصول العلمية والمهنية وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول بأن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة".

وتابعت: "هذا الأمر سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية، حيث إنه لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالى فعلى من يرغب في إمتهان مهنة الطب ويكون مسئولا عن أرواح المصريين، فعليه أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیص لمزاولة مهنة الطب".