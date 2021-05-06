أبو الغيط: التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح في القدس جريمة مكتملة الأركان

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تهجير السكان من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية يمثل جريمة مكتملة الأركان.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، طالب أبو الغيط في بيان له، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتدخل لمنع هذا الإجراء الذي ينتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، ويرسخ نظاما للفصل العنصري في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن التهجير الذي يستهدف 28 منزلا يقطنه نحو 500 مواطن مقدسي، يجري في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، خاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، لتفريغها من الوجود الفلسطيني.

وقال إن تصاعد سياسات التهويد والاستيطان والتهجير قد تؤدي إلى إشعال الموقف في الأراضي المحتلة، خاصة في القدس، على نحو لا يمكن تصوره أو التنبؤ بمآلاته.

وشدد أبو الغيط على مسؤولية المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على إسرائيل لمنع التهجير القسري لسكان الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف إلى المزيد من التصعيد.