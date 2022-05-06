كلوب: ما فعله ريال مدريد مذهلا

قال المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، إن "ريمونتادا" ريال مدريد أمام مانشستر سيتي كانت "لا تصدق"، وأن مواجهة الفريق الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا "قدر" بعد ما حدث في عام 2018.

وصرح كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة توتنهام غدا السبت في البريمييرليج: "عندما خسرنا النهائي في 2018، كان الحل بالنسبة لي هو أن ألعب نهائيا آخر في العام التالي أمامهم، لكنه كان أمام توتنهام. يبدو أن هذا قدر".

وتطرق كلوب، الذي نجح في إقصاء فياريال الإسباني الثلاثاء الماضي، إلى المواجهة الرائعة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، بقوله "كان الأمر غريبا ومؤسفا بالنسبة للسيتي".

وزاد: "ما فعله ريال مدريد كان مذهلا. تمكنوا من التأهل على حساب باريس سان جيرمان وتشيلسي والسيتي. إذا أقصيت هؤلاء فأنت تستحق بالتأكيد أن تكون في النهائي. ستكون مباراة رائعة".

وأتم: "أنا سعيد بخوض النهائي وامتلاكي فرصة للفوز باللقب، لكن قبل ذلك هناك عدة مباريات أمامنا، لذا سيكون من الجيد أن تتوقف الأسئلة حول مدريد حتى ذلك الحين. سنعمل على النهائي من 22 إلى 28 وليس قبل ذلك".