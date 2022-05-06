يونيسف: آلاف الأطفال الأوكرانيين بحاجة للمساعدة بعد صدمتهم من الحرب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الجمعة، إن آلاف الأطفال في أوكرانيا في حاجة ماسة لمساعدة نفسية في ضوء ما تعرضوا له من تجارب مؤلمة وصدمات جراء الحرب.

وقال مستشار اليونيسف أرون جرينبرج للصحفيين إنه وفقا لتقديرات المنظمة، لا يزال بالبلاد ما بين 4 إلى 6 آلاف طبيب نفسي، ويتعين القيام بكل شيء لضمان أجورهم ودعمهم بحيث يستطيعون مواصلة عملهم المهم.

وكان جرينبرج يتحدث من لفيف بغرب أوكرانيا عبر رابط مصور للمنظمة بجنيف.

وأضاف أن حوالي 91 ألف طفل وشاب ممن تجرى رعايتهم بالفعل في ملاجئ قبل الغزو الروسي في 24 فبراير، يحتاجون إلى اهتمام خاص.

ويعيش الكثير من هؤلاء الأطفال في دور للأيتام وبيوت رعاية الأطفال للشباب المعاق، بينما عاد نحو 35 ألفا لأسرهم بعد أن بدأ الهجوم لكن لا يزالون في حاجة للمساندة.

وقال جرينبرج: "الأطفال يتسمون بالمرونة ويتماثلون للشفاء، لكن يجب مساندتهم".