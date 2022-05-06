الرئيسان التونسي والفرنسي يبحثان توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاتفيا، توطيد روابط الصداقة والتعاون الثنائي والمتميّزة القائمة بين البلدين، خاصة في ظل الأوضاع التي شهدها العالم في العامين الماضيين.

وذكر بيان صادر، اليوم الجمعة، عن الرئاسة التونسية، أن الرئيس سعيد أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدد له خلالها التهنئة؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

كما تم التطرّق إلى جملة من المسائل الاقتصادية والمالية، فضلا عن علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي.